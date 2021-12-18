Новосибирск, 18 декабря, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области одним компонентом вакцины от коронавируса привиты 200 беременных женщин. Об этом сообщили в региональном правительстве.

(сс) rawpixel Беременные

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Уточняется, что завершили курс вакцинации — 152 беременные.

По словам заведующей женской консультацией № 1 Новосибирского роддома № 6 Людмилы Снегиревой, беременных женщин, желающих сделать прививку от коронавируса, пока не так много.

«Лучше, конечно, вакцинироваться на этапе планирования беременности — это оптимальный вариант. Если женщина не вакцинировалась до наступления беременности, мы проводим разъяснительные беседы, что это необходимо делать после 22 недель. Прививка не просто защитит женщину от тяжелых последствий во время беременности и в послеродовом периоде, но также за счет того, что в организме женщины выделяются защитные антитела, будет защищен и ребенок», — прокомментировала Снегирева.

Она добавила, что в их консультации, в среднем, у трёх-четырёх пациенток в месяц диагностируют коронавирусную инфекцию. Бывали и тяжелые случаи заболевания.