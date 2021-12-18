Новочеркасск, Ростовская область, 18 декабря, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Новочеркасске (Ростовская область) двое сирот получили положенное жильё через суд. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

В прокуратуру Новочеркасска обратились два местных жителя, заявившие о нарушении чиновниками их жилищных прав. В ходе проверки было установлено, что братья имеют право на получение жилья, однако с 2018 года им не обеспечены.

Прокуратура обратилась в суд, который постановил обеспечить детей-сирот жильём. Заявители уже получили ключи от квартир.