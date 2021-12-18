Каменский район, Ростовская область, 18 декабря, 2021, 17:21 — ИА Регнум. На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области случилось ДТП со смертельным исходом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 18 декабря.

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Дорожная авария произошла примерно в 11:45 мск в Каменском районе. Водитель ВАЗ-2114, предположительно, превысив скорость и сократив дистанцию, столкнулся с попутно движущимся трактором дорожной службы. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался, пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

По факту аварии проводится проверка.