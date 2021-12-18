Новосибирск, 18 декабря, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 19 декабря, будет облачно с прояснениями, небольшой снег, слабые метели. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

«Ночью и утром местами туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью −6…−11 °C, местами до — 19 °C; днём −3… −8 °C», — говорится в прогнозе.

В Новосибирске завтра, 19 декабря, ночью ожидается небольшой снег, ветер западный 3−8 м/с, температура −9… −11 °C, на дорогах местами гололедица.