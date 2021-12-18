Лондон, , 17:20 — REGNUM Ряд симптомов, которые указывают на заражение человека штаммом коронавируса «Омикрон», обнародовали британские исследователи. Ученые проанализировали ответы пользователей приложения ZOE COVID Study, которое устанавливают на гаджеты пациентам с COVID-19.

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По данным исследователей, пациенты, заразившиеся новым вариантом коронавируса, чаще всего жалуются на першение в горле, повышенную утомляемость, насморк, головную боль и частое чихание.

Кроме того, у некоторых пациентов встречается редкий для нового штамма симптом — потеря аппетита.

Как передавало ИА REGNUM, 17 декабря глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер заявил, что вакцина от COVID-19, которая адаптирована под штамм коронавируса «Омикрон», может быть создана менее чем за три месяца.