Новосибирск, 18 декабря, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Новосибирские поисковики ищут мужчину, который ушёл из больницы. Его местонахождение неизвестно с 13 декабря. Об этом сообщил поисковый отряд «Маяк» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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"Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в розыске и распространении информации о пропавшем Алексее Таловском, 1983 года рождения, который 13 декабря 2021 года, около 07:00 (время местное), ушёл с территории больницы №11 в Ленинском районе Новосибирска, и до настоящего момента его местонахождение не установлено», — говорится в сообщении.

Новосибирцев, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просят сообщить в полицию.