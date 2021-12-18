Киев, , 17:10 — REGNUM Замминистра иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс назвал выполнение требований России по гарантиям безопасности невозможным. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Лига».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Это нарушило бы все принципы, которые мы согласовали, которые международное сообщество приняло в XX веке», — сказал он, комментируя требование о гарантиях недопуска Украины в Североатлантический альянса.

Он добавил, что даже не представляет, чтобы в НАТО велись такие переговоры, так как возможность стать членом альянса — это право каждой страны и фундаментальный принцип, который не подлежит обсуждению.

«Логика требования гарантий безопасности Россией непонятна, потому что в последние десятилетия безопасности России никто не угрожает», — подчеркнул Вилумсонс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гарантий непродвижения НАТО на восток потребовал президент РоссииВладимир Путин в ходе переговоров с американским коллегойДжо Байденом 7 декабря в ответ на претензии к действиям ВС РФ «вблизи границ Украины».

Накануне, 17 декабря, российский МИД опубликовал соответствующие проекты договоров с США и НАТО.

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