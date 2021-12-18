Киев, 18 декабря 2021, 17:10 — REGNUM Замминистра иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс назвал выполнение требований России по гарантиям безопасности невозможным. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Лига».
Он добавил, что даже не представляет, чтобы в НАТО велись такие переговоры, так как возможность стать членом альянса — это право каждой страны и фундаментальный принцип, который не подлежит обсуждению.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, гарантий непродвижения НАТО на восток потребовал президент РоссииВладимир Путин в ходе переговоров с американским коллегойДжо Байденом 7 декабря в ответ на претензии к действиям ВС РФ «вблизи границ Украины».
Накануне, 17 декабря, российский МИД опубликовал соответствующие проекты договоров с США и НАТО.
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