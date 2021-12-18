Москва, , 16:59 — REGNUM Пять участников международной этнической группировки предстанут перед судом за поставки наркотиков из Туркестана в Россию, заявила 18 декабря официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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По ее словам, следствие установило, что группировка, состоящая из уроженцев Таджикистана, была создана в марте 2019 года и функционировала до мая 2020 года. Сбыт происходил на территории более 10 регионов РФ, уточнила она.

«Уголовное дело, состоящее из 32 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Можайский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», — сказала она.

Волк уточнила, что координировались участники банды через мессенджеры, предназначенные для шифрования сообщений и осуществления анонимных звонков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае было передано в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. В совершении преступления обвиняются двое организаторов подпольного производства, созданного в частном арендованном доме в Минераловодском городском округе.

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