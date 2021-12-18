В РФ за сбыт наркотиков предстанут перед судом члены международной банды
Москва, 18 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Пять участников международной этнической группировки предстанут перед судом за поставки наркотиков из Туркестана в Россию, заявила 18 декабря официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, следствие установило, что группировка, состоящая из уроженцев Таджикистана, была создана в марте 2019 года и функционировала до мая 2020 года. Сбыт происходил на территории более 10 регионов РФ, уточнила она.
Волк уточнила, что координировались участники банды через мессенджеры, предназначенные для шифрования сообщений и осуществления анонимных звонков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае было передано в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. В совершении преступления обвиняются двое организаторов подпольного производства, созданного в частном арендованном доме в Минераловодском городском округе.
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