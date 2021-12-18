Новосибирск, 18 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 18 декабря, закрыли каток в Театральном сквере. Об этом сообщило управление физической культуры и спорта мэрии города.

Novosib-sport.ru Каток в Новосибирске

«Это связано с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, а также резким потеплением. Специалисты отмечают, что заливка площадки при таких условиях лишь повредит ледовое основание», — уточнили в городской администрации.

Отмечается, что как только ситуация с погодой стабилизируется главный каток Новосибирска вновь откроют для горожан.