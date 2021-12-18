Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink осуществила американская компания SpaceX. Об этом в субботу, 18 декабря, говорится в заявлении компании на странице в соцсети Twitter.

Ракета Falcon 9 Spacex.com

«Подтверждено развертывание 52 спутников Starlink», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, для обеспечения доступа в интернет предназначены спутники Starlink. Компания SpaceX всего планирует запустить около 11 тыс. спутников.

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