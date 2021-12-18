Новосибирск, 18 декабря, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Первая в Новосибирской области школьная «Точка кипения» открылась на базе лицея №22 «Надежда Сибири» города Новосибирска. Об этом сообщили в правительстве региона.

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«Лицей №22 выбран неслучайно, это один из самых успешных региональных ресурсных центров, задача которого — продвигать те педагогические находки, идеи, которые могут быть внедрены в любой школе, находящейся далеко от районного центра, в сельской местности. Наложение всероссийской структуры на уже имеющийся опыт лицея по распространению своего опыта, методики и технологии обучения — это логическое продолжение той работы, которую лицей ведет уже на протяжении ряда лет», — прокомментировала заместитель министра образования области Мария Жафярова.

По словам директора лицея № 22 Ларисы Потеряевой, открытие «Точки кипения» позволит создать необходимую инфраструктуру для коллективной работы, обмена опытом и практического взаимодействия между представителями сферы образования и науки, бизнеса и технологического предпринимательства, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций и профессиональных сообществ.

Напомним, «Точка кипения» — это «учебный полигон», на котором ученики осваивают новые компетенции.