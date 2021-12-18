Минск, , 16:41 — REGNUM В Белоруссии общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1655 и достигло 683 172. Об этом БЕЛТА сообщили 18 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 683 172 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5371.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 674 634 человека и что всего в стране было проведено 10 795 597 тестов на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.