Нефтеюганский район, Югра, 18 декабря, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Югре жительница посёлка Пойковский потеряла деньги во время поиска попутчика через сервис «BlaBlaCar». Об этом сообщает окружное УМВД.

40.мвд.рф Кража денег

По данным полиции, 36-летняя женщина хотела сэкономить на поездке в Сургут. Она нашла подходящее ей объявление. Водитель предложил написать ему в «WhatsApp», якобы чтобы обсудить детали поездки. Затем гражданка получила ссылку на якобы форму бронирования заказа, ввела там все данные своей банковской карты и у неё списалось 9 тыс. рублей.

Водитель больше не вышел на связь. Полицейские предостерегают граждан от перехода на посторонние ссылки и от заказав товаров и услуг по 100%-й предоплате.