Новосибирск, 18 декабря, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области в рамках пилотного проекта введена единая билетная система на базе карты «Тройка». Новый способ оплаты сейчас тестируют в Новосибирске на 15 автобусах, которые следуют по маршруту №227, сообщили в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Общественный транспорт

Уточняется, что в дальнейшем планируется распространить систему на большее количество маршрутов. При этом оплатить проезд можно как банковской картой, так и картой «Тройка».

В регион уже передано 450 карт «Тройка». До нового года планируется передать ещё 3 тысячи карт в уникальном дизайне.