Глава МИД Белоруссии высказался о возможном перекрытии транзита газа в ЕС
Минск, 18 декабря, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что перекрытие поставок газа на рынок Европы — это лишь один из возможных ответов на введённые западными странами санкции против Минска.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Макей
«Что касается заявлений президента (Белоруссии Александра) Лукашенко о том, что мы можем перекрыть поставки газа на европейский рынок, то я хочу сказать, что это лишь один из возможных ответов на те санкции, которые Запад ввёл против Белоруссии», — сказал он в интервью RT Arabic.
Министр добавил, что в Минске готовы сотрудничать со всеми партнёрами, но вместе с тем Белоруссия будет отвечать на все вводимые против неё санкции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может перекрыть транзит газа в страны Европы в ответ на новые санкции.
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