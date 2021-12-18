Москва, , 16:21 — REGNUM Три самолёта Ил-76 Министерства обороны России с эвакуируемыми гражданами на борту вылетели из столицы Афганистана Кабула.

«Три самолёта военно-транспортной авиации, доставивших гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что на борту воздушных судов находятся около 200 граждан РФ и Киргизии, а также студенты из Афганистана, обучающиеся в российских вузах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 18 декабря, три самолета Ил-76 Министерства обороны России доставили 36 тонн гуманитарной помощи в аэропорт Кабула

Читайте также: Три самолета Минобороны РФ доставили гумпомощь в Афганистан