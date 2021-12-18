Москва, , 16:08 — REGNUM 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 18 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет

Так, по состоянию на 16:06 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано девять рейсов, еще девять отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря в Гидрометцентре РФ сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области продлен из-за гололедицы.