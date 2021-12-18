Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Американский кинокритик Алонсо Дуральде назвал боевик «Красное уведомление» и комедию «Не смотрите наверх» одними из худших фильмов 2021 года. Список самых неудачных проектов года опубликован на портале TheWrap.

Джон Хартли, Нолан Бут и Сара Блэк (Ладья) Цитата из к/ф «Красное уведомление». Реж. Роусон Маршалл Тёрбер. 2021. США

Дуральде составил список из 10 фильмов, которые вызвали у него наибольшее разочарование в 2021 году. Кинокритик не стал выявлять худшую из этих картин, а перечислил все фильмы в алфавитном порядке.

В список худших фильмов вошли две картины с актёром Томом Холландом: научно-фантастический фильм «Поступь хаоса» и драма «По наклонной». Также к неудачным работам критик отнёс мюзикл «Дорогой Эван Хансен» и комедию «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо.

Продолжили список фильмы «Здесь и сегодня», «Красное уведомление» и «Карен». К худшим фильмам Дуральде отнёс также вестерн «Узники страны призраков» с Николасом Кейджем и детскую комедию «Космический джем: новое наследие».

Кинокритик отметил, что у всех картин был большой потенциал — над ними работали хорошие режиссёры, сценаристы и актёры. Однако те или иные ошибки, допущенные при создании фильма, помешали успеху проекта.