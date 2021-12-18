Дрезден, Германия, , 15:47 — REGNUM Российский лыжник Глеб Ретивых стал шестым в спринте среди мужчин свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в Дрездене. Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом победителем в спринте стал представитель Норвегии Ховар Тёугбёль, финишировавший за 2 минуты 15,02 секунды.

Второе место у Федерико Пеллегрино из Италии, который отстал от лидера на +0,15 секунды, третье — у французского спортсмена Люка Шанавы, отставание которого составило +0,68 секунды.

Ретивых занял шестое место, отстав от победителя на 4,86 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стадию квалификации спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в Дрездене, не сумел пройти российский лыжник Александр Большунов.