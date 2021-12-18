18 декабря 2021 | Время чтения 9 мин

Виктория Шадчина, Александр Куликов, , 17:14 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Олег Соболев начинает новую жизнь на волгоградской земле.

Ветеран Великой Отечественной Войны Соболев Олег Дмитриевич Александр Куликов © ИА REGNUM

Еще в начале этого года под окнами его квартиры в Душанбе играл военный оркестр, поздравляя с днем 76-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Конец года он встречает в Волгограде, куда в свои 97 лет вместе с супругой Валентиной решился переехать жить навсегда. Здесь салютов и маршей в часть прибытия ветерана никто не играл. Поселилась пожилая чета у родственников — пока не получат положенную фронтовику квартиру. С помощью родных пытаются достучаться до всех служб и ведомств, чтобы решить свои жизненно важные вопросы — от пенсии и льгот, до жилья. И наладить общение с ветеранским сообществом.

Олег Дмитриевич Соболев — человек удивительной судьбы. Он прошел всю войну от самого ее начала до победного 1945-го. После — оказался волею судьбы в Таджикистане, где прожил практически 70 лет, став легендой журналистики в республике. Более 30 лет работал в ТАСС, был редактором национального агентства новостей Таджикистана. Подготовил 20 человек для вступления в Союз журналистов. Кстати, известный волгоградский корреспондент Сергей Трофимов тоже начинал свою карьеру под крылом Соболева.

Тринадцать лет назад Олег Соболев полностью потерял зрение. Но слепота не стала преградой для журналистской работы. Его главная помощница — жена Валентина, записывает под его диктовку не только стихи и статьи, но и главы будущих книг. А их вышло в свет аж десять. Девять — благодаря супруге Олега Дмитриевича.

Супруга Валентина Филипповна записывает записывает всё под диктовку Олега Дмитриевича





Александр Куликов © ИА REGNUM

Олег Дмитриевич подписывают свою книгу в подарок Александр Куликов © ИА REGNUM

«Буквально вчера мы отправили два материала про Московскую битву и подготовку к ней для таджикской газеты», — говорит Олег Дмитриевич. «Оттуда мой друг — главный редактор просит прислать материалы. Говорит, за счет них растет число читателей».

Там, в Таджикистане у него осталось около двух десятков товарищей, с которыми о держит связь. Среди них журналисты, ученые, медики. Он признается, что и для волгоградских изданий хотел бы что-то написать, но ни адресов, ни телефонов редакторов, увы, не знает. Между тем в Волгограде у него уже появились свои читатели. Книга, выпущенная Соболевым в прошлом году «Война. Победа. Сердца боль» разошлась среди соседей-пенсионеров. И в адрес ветерана уже посыпались отзывы на его труд. Читатели говорят, что лучше книги для воспитания молодого поколения не придумать, в ней — все главные события Великой Отечественной, написанные коротко, понятно и правдиво, как только может написать человек, видевший все собственными глазами.

А увидеть ему пришлось многое. 17-летним мальчишкой в июне 1941 года он пошел добровольцем в истребительный батальон НКВД. Вместе с такими же вчерашними школьниками да со стариками прочесывали прифронтовую полосу от диверсантов. Тогда были уверены, что еще месяц-другой и Красная армия вдребезги разобьет Гитлера. Но немцы прошли всю Прибалтику и стали приближаться к Ленинграду. Лишь тогда пришло осознание, что все серьезно. Через три месяца мальчишкам пришлось принять первый бой в районе Стрельны. В живых осталась половина батальона. О событиях первого года войны он говорит своими стихами:

«Красавчиками были до войны, Дистрофиками сделала блокада. Нам хлеб и булки приносили сны, Вот только просыпаться было надо».

Последняя книга, написанная Олег Дмитриевичем Соболевым «Война, победа, сердце, боль» Александр Куликов © ИА REGNUM Первая страница книги Александр Куликов © ИА REGNUM

Вспоминает, что ослабленных и истощенных бойцов с кровоточащими от цинги деснами лечили чудодейственным отваром сосновых иголок, разработанным ленинградскими учеными. И возвращали снова в строй. С мая 1942-го Олег Соболев был минометчиком 50-й отдельной стрелковой бригады морской пехоты. А когда зимой 44-го Ленинградский фронт перешел в наступление, служил и в стрелковой дивизии, и в истребительном противотанковом дивизионе. На войне все ходили под пулями, однако его хранила какая-та сила. Однажды с легким ранением спины и руки его посадили в сани, которые везли раненых в медсамбат. Места на подводе практически не было. Он кое-как примостился на краю. В дороге от тряски и потери сил, как мешок выпал на повороте.

«Пока пришел в себя и смог подняться, сани укатили далеко вперед, — вспоминает он. Побрел вслед за ними и услышал взрыв. Смотрю, мне навстречу идет ездовой, без шапки и явно не в себе. Я ему: «Что случилось?», а он только и твердит: «Там-там-там». Иду дальше, а там мертвый конь и тела ребят… А весной 1944 года его родителям пришла похоронка. В ней казенная фраза: «Ваш сын пал смертью храбрых, похоронен в Эстонии возле деревни Кадака, ряд второй, могила номер 28».

Он сам ее читал, когда пришел после войны в отпуск.

«Тошнота вмиг подкатила к горлу. Словно заново пережил тот момент, когда нас накрыл минометный обстрел. Я тогда заметил небольшую ячейку со срубиком, спрятался в ней. Был на седьмом небе от счастья, что мне послано такое укрытие. Но вдруг стало не по себе, я из него выпрыгнул, как ошпаренный, пополз вперед. И в этот же миг увидел, как другой солдатик прыгнул в эту ячейку. Минуты не прошло, туда попал снаряд».

Тяжело контуженного Олега Соболева накрыло ошметками чужого окровавленного тела. Он смог обмануть смерть. Выжил и после медсанбата вернулся в строй, чтобы дойти до Берлина, до Победы. В военные годы Олег Дмитриевич был награждён орденом «Отечественной войны I степени», медалями «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», а также нагрудным знаком «Защитнику Ораниенбаумского плацдарма». После войны он остался на два года в армии, возвращаться ему было некуда, родной Петергоф был в руинах. Работал писарем, имел допуск к секретным документам. А после демобилизации рванул к другу в Москву.

Супруга Валентина Филипповна во всём помогает Олегу Дмитриевичу Александр Куликов © ИА REGNUM

«Там меня чуть не женили», — вспоминает он. «Говорили, что у невесты папа работает секретарем райисполкома, а это значит, что он похлопочет и за квартиру, и за работу. А я разозлился на друзей: Ах сволочи, купить меня хотят! И в сердцах уехал в Новотроицк на строительство металлургического комбината. Там никому не пригодился и перебрался в Куйбышев, где тоже болтался без дела. Распространял билеты филармонии, пока меня в одной редакции не заметил один мужичок, заведующий отделом культуры. Он говорит: «Что болтаешься. Иди напиши заметку!» Я захохотал. Как это писать в газету? А он отправил меня в музей имени Фрунзе за новостями».

С улыбкой вспоминает, что в музее он, конечно же, никаких новостей не нашел. И расстроенный поплелся к выходу. И тут пожилая сотрудница пожалела парня и окликнул его, указав на пожелтевшую подшивку газету формата «Правды». Ее нашли местные мальчишки на чердаке и притащили в музей.

«Я подумал: вот старая дура, сует мне оберточную бумагу! Но оказалось, что это подшивка газеты времён белочешской оккупации Самары, когда в городе царил жесточайший террор. Считалось, по истории края, что подпольная типография эвакуировалась, а по подшивке было видно, что она оставалась в глубоком подполье. Я написал заметку в номер, а после обеда получил в кассе гонорар — 50 рублей. Что почти в 10 раз больше того, что я заработал за месяц распространяя билеты».

Ветеран Великой Отечественной Войны Соболев Олег Дмитриевич Александр Куликов © ИА REGNUM

Интересуюсь, как судьба занесла его в Таджикистан. Ветеран улыбается, и говорит, что это не иначе, как насмешка судьбы. Он уже работал в штате газеты, как его вызвали в военкомат. Разгоралась холодная война и Советский Союз был вынужден организовать технические войска.

«Военком сказал, что нужно проявить патриотизм. А я ответил, что когда надо было, я добровольцем в 17 лет пошел на фронт. Он кивнул: «хорошо». И всего-то и сделал, что написал в своих документах, что я дал согласие. Пришел приказ министра обороны на меня. И я загремел в среднеазиатский военный округ. А отслужив, снова оказалось, что возвращаться мне некуда. И я остался в Таджикистане».

Радиоприемник на коленях ветерана, настроенный на «Звезду», сообщает о последних событиях. Без новостей он не может ни дня. Профессиональная привычка заставляет быть в курсе всего. На вопрос, как же начинается ваш день, он отвечает:

«Жду, когда на меня обратит внимание моя Валя».

Суприги познакомились в Душанбе в 1983 год и с тех пор не расстаются Александр Куликов © ИА REGNUM

Они познакомились в Душанбе в 1983 году, Валентина работала на телетайпе в информагентстве. У нее уже было двое детей.

«Понравилась она мне», — говорит Олег Дмитриевич. «С тех пор вот почти сорок лет я без нее — ни шагу».

Супруга Валентина Филипповна во всём помогает Олегу Дмитриевичу Александр Куликов © ИА REGNUM

И она без него — никуда. Дети на протяжении пяти лет уговаривали её: «перебирайся к нам». Но она отказывалась наотрез — одна никуда не поедет. Только вдвоем. Сейчас она не просто его глаза и руки, она для него — связующее звено с окружающим миром.

Для Олега Дмитриевича супруга — его связующее звено с окружающим миром Александр Куликов © ИА REGNUM

«Валя без конца оказывает мне внимание — водит по дому, кормит», — перечисляет он. «Но главное, я себя очень плохо чувствую, как человек оторванный от привычной общественной работы и от журналистики. Когда мы с ней садимся за компьютер, я начинаю ей диктовать, то чувствую себя на своем месте. И мне хорошо на душе».

Память у Олега Дмитриевича работает, как часы. Он поет романсы и песни военных лет, не забывая ни одного куплета. Держит в голове целые страницы будущих текстов. Помнит наизусть все свои стихи. Надевая свой парадный пиджак с орденами, он читает своё стихотворение «Новые времена»:

«Этот май — не то, что в сорок пятом,Хоть цветов не меньше на руках, Только мир лицо Победы спрятал, Главное засунуто в рукав! Удивлялся кое-кто, что победили: Ведь «совки» все были, как один. Мы тогда «совки» не говорили, Просто знали, что за родину стоим».

Олег Дмитриевич со своей супругой Валентиной Филипповной Александр Куликов © ИА REGNUM

Участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится всё меньше и меньше. Время неумолимо и работает только в минус. И Волгоградская область не исключение, у нас осталось всего 646 человек участников войны. Благодаря Олегу Дмитриевичу Соболеву в регионе стало на одного фронтовика больше. Он когда-то обманул смерть, а теперь вот улыбнулся статистике.