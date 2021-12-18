Кишинёв, , 15:39 — REGNUM К призывам в социальных сетях объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за того, что он принимал участие в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского, не имеет отношения администрация президента Молдавии. Об этом 18 декабря сообщила пресс-секретарь молдавского президента Сорина Штефырцэ.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента», — приводит ее слова ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать заявление об этом со стороны председателя комиссии по вопросам помилования в администрации молдавского лидер Иона Гузуна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата.

Отметим, ранее правительство Молдавии призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы в Приднестровье, назвав такие действия «вызовом суверенитету и территориальной целостности» республики.