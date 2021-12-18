Пекин, , 15:31 — REGNUM Разрабатываемая для пилотируемых полётов на Луну китайская тяжёлая ракета-носитель может совершить первый полёт в 2026 году, заявил главный конструктор ракет-носителей «Чанчжэн» Лун Лехао. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Старт «Чанчжэн-5В» Цитата из видео на YouTube

По данным портала, 83-летний инженер-конструктор рассказал о планах по разработке ракеты для лунной программы на мероприятии, посвящённом 400-му запуску ракет семейства «Чанчжэн».

Лун Лехао заявил, что новая ракета большой грузоподъёмности может быть впервые запущена уже в 2026 году. В случае успеха этого проекта ракета сможет использоваться для отправки китайской пилотируемой миссии на Луну до 2030 года.

Конструктор добавил, что при создании ракеты будут использоваться уже проверенные технологии. Поэтому процесс разработки должен стать относительно быстрым.

Предполагается, что новая ракета будет создаваться на базе носителя «Чанчжэн-5». Эта тяжёлая ракета в разных вариантах использовалась для запуска первой миссии КНР на Марс и вывода на орбиту базового модуля китайской космической станции.