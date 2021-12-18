Берлин, 18 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» являлось геополитической ошибкой. Об этом 18 декабря заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые»).

Michael Brandtner Роберт Хабек

«Геополитически «Северный поток — 2» был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт. Этот вопрос должен быть решён на основании европейского и национального права», — сказал он.

Также Хабек добавил, что Федеральное сетевое агентство будет принимать решение по трубопроводу «на основании закона» и добавил, что другой вопрос в этой ситуации «заключается в том, что случится, если Россия вновь нарушит территориальную целостность Украины и произойдёт эскалация».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» является вопросом не политического, а правового характера.