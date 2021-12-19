Москва, , 07:19 — REGNUM Лесоводство на сельхозземлях позволит вернуть в оборот десятки миллионов гектар заброшенных земель. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил Георгий Арапов («Новые люди»).

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Это также позволит дать людям дополнительные источники заработка и рабочие места», — отметил Арапов.

Он убежден, что «создание таких лесных участков в дальнейшем сможет обеспечить экономическую отдачу от неиспользуемых сегодня земель, стать дополнительным источником налоговых поступлений и снизить нагрузку на экологически ценные, мало нарушенные лесные массивы».

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