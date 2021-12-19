Москва, 19 декабря, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Лесоводство на сельхозземлях позволит вернуть в оборот десятки миллионов гектар заброшенных земель. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил Георгий Арапов («Новые люди»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

«Это также позволит дать людям дополнительные источники заработка и рабочие места», — отметил Арапов.

Он убежден, что «создание таких лесных участков в дальнейшем сможет обеспечить экономическую отдачу от неиспользуемых сегодня земель, стать дополнительным источником налоговых поступлений и снизить нагрузку на экологически ценные, мало нарушенные лесные массивы».

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