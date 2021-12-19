Москва, , 06:17 — REGNUM Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) предложил запретить импорт молока и говядины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Молоко

«Мы предлагаем ставить более амбициозные цели и предлагаем в программе «Развитие агропромышленного комплекса» сделать запись о том, что, начиная с 2025 года, Россия прекращает импорт молока и говядины», — сказал Луговой.

По его словам, за три года страна нарастит производство за счет бюджетных средств и частных инвесторов так, чтобы на рынке их было достаточно и по невысоким ценам.

Луговой отметил также положительный внешнеторговый баланс России: за 2020 год экспорт сельхозпродукции оценивается в 29,5 млрд рублей, при этом импорт составил 28 млрд рублей.

«И это, безусловно, достижение», — констатировал парламентарий.

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