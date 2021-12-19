Москва, 19 декабря 2021, 05:14 — REGNUM Беспрецедентно постыдным назвал глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) финансирование программы «Развитие сельских территорий», передает корреспондент ИА REGNUM.
«Сегодняшнее финансирование оно просто беспрецедентно постыдное. Утверждали ее в 2,3 трлн рублей, оставили триллион с небольшим, а потом все урезали», — отметил Кашин.
Он обратил внимание на планомерное снижение финансирования.
«Посмотрите, куда мы скатились: 40, 36 давали, 40 миллиардов, вместо 190 в этом году. Нам рисуют по другим ФАИПам еще 214 млрд. Но мы их не видели в том году. Три года обещает окрасить Минсельхоз эти деньги, ничего не окрасило до сих пор», — указал Кашин.
Читайте также: Первое среди лучших: как статус «самого красивого» развивает село Вятское