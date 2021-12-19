Москва, , 05:14 — REGNUM Беспрецедентно постыдным назвал глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) финансирование программы «Развитие сельских территорий», передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Кашин Duma.gov.ru

«Сегодняшнее финансирование оно просто беспрецедентно постыдное. Утверждали ее в 2,3 трлн рублей, оставили триллион с небольшим, а потом все урезали», — отметил Кашин.

Он обратил внимание на планомерное снижение финансирования.

«Посмотрите, куда мы скатились: 40, 36 давали, 40 миллиардов, вместо 190 в этом году. Нам рисуют по другим ФАИПам еще 214 млрд. Но мы их не видели в том году. Три года обещает окрасить Минсельхоз эти деньги, ничего не окрасило до сих пор», — указал Кашин.

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