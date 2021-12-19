Москва, 19 декабря, 2021, 04:20 — ИА Регнум. В Госдуме рассказали о бедственном положении малых рек Ростовской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Дон

«Пример — малые реки Ростовской области: Северский Донец, Темерник, впадающие в Дон, превращены просто в канализацию», — отметил депутат Госдумы Евгений Бессонов (КПРФ).

По его словам, и река Дон, и Цимлянское водохранилище мелеют.

«И из 100 млрд как минимум необходимых на их восстановление в бюджете 2022 года выделяются средства только на мониторинг. Хищнический вылов не прекращается», — добавил парламентарий.

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