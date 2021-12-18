Манчестер, Великобритания, 18 декабря 2021, 15:11 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может сменить английский чемпионат на испанский. Об этом 18 декабря сообщает EFE.

Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд
Oleg Bkhambri (Voltmetro)

По данным источника, 24-летним футболистом интересуется «Барселона», при этом сам игрок готов рассмотреть такое предложение, так как в «МЮ» наблюдается перебор нападающих.

Отметим, в нынешнем сезоне Маркус Рашфорд сыграл в составе «МЮ» в девяти матчах и отметился в них двумя голами и одной результативной передачей. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.