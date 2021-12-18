Манчестер, Великобритания, 18 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Форвард футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может сменить английский чемпионат на испанский. Об этом 18 декабря сообщает EFE.

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Маркус Рашфорд

По данным источника, 24-летним футболистом интересуется «Барселона», при этом сам игрок готов рассмотреть такое предложение, так как в «МЮ» наблюдается перебор нападающих.

Отметим, в нынешнем сезоне Маркус Рашфорд сыграл в составе «МЮ» в девяти матчах и отметился в них двумя голами и одной результативной передачей. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.