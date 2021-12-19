Москва, , 02:11 — REGNUM Закон о публичной власти в регионах дает основу для забюрокрачивания власти в субъектах РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Николай Осадчий (КПРФ).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он усугубляет ситуацию, потому что бюрократизирует, дает основы к дальнейшей бюрократизации региональной власти и ослабляет значение представительных органов власти», — отметил Осадчий.

Он также обратил внимание на то, что «нанесен удар по существующей партийной системе».

«Закладывается иная, чем ранее пропорция между количеством депутатов, избираемых по региональным спискам политических партий и по одномандатным округам. Как известно, уже указано сказано не в пользу партий», — сказал депутат.

Госдума приняла закон о принципах организации публичной власти в регионах.

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