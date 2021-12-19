Москва, , 01:04 — REGNUM Депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов предложил довести нормы закона о выборах парламентариев до абсурда и отказаться от депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Нилов Duma.gov.ru

«Вот в условиях цифровизации тогда вообще без посредников (депутат — это посредник между народом и властью), давайте напрямую, через «Госуслуги» пусть люди голосуют за законы, за бюджеты», — заявил Нилов.

Он высказал опасение, что норма, позволяющая регионам отказаться от выборов по партийным спискам и проводить выборы только по одномандатным округам, приведет к формированию «боярской думы».

«Боярские думы — люди богатые, люди бизнеса, вот кто будет заседать в местных парламентах, ну, а дальше, я так думаю, что и до Государственной думы авторы этих новаций доберутся», — отметил парламентарий.

Госдума приняла закон о принципах организации публичной власти в регионах.

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