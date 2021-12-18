Москва, , 15:03 — REGNUM Наибольший рост стоимости с начала 2021 года среди десяти самых популярных на российском рынке автомобилей показала модель Lada Largus. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Lada Largus Lada.ru

Минимальная цена Lada Largus в январе 2021 года составляла чуть менее 669 тыс. рублей. К декабрю минимальная стоимость этой модели выросла до 812 тыс. рублей.

Таким образом, универсал Lada Largus в 2021 году подорожал на 21,5%. Эти темпы роста стали наибольшими среди всех популярных на российском рынке моделей.

В число наиболее подорожавших популярных моделей вошли Lada Vesta, Kia Rio и Lada Granta. С начала 2021 года стоимость этих моделей выросла на 18,8%, 18% и 17,6% соответственно.

Также существенный рост минимальной цены в 16,5% показали модели Skoda Rapid и Hyundai Solaris. Кроссовер Hyundai Creta с начала года подорожал на 16,1%. Наименее подорожавшей популярной моделью в 2021 году стал отечественный внедорожник Lda Niva Legent, минимальная цена которого увеличилась на 12,7%.

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