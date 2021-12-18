Москва, 19 декабря, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Регионам следует дать полномочия вводить запрет на самовыгул собак. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Tololo.ru Собаки

«Громкие случаи нападения, которые расследовались в последнее время, очень часто заканчивались тем, что за животными приходили их владельцы, а там покусанные, порванные люди и в том числе с летальными исходами, этих примеров сегодня масса. Поэтому полномочия по запрету самовыгула, безусловно, нужны», — заявил Бурматов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о дополнительных полномочиях регионов устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных.

Органы госвласти субъектов РФ наделяются полномочиями по установлению дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, направленных на «обеспечение безопасности граждан, животных, сохранности имущества, реализацию ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, обеспечение надлежащего ухода за домашними животными и недопущение жестокого обращения с ними, учет исторических и культурных традиций, а также климатических условий».