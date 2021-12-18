Кабул, , 15:00 — REGNUM Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны РФ вылетели из Кабула (Афганистан), на борту — около 200 граждан РФ, Киргизии, а также афганских студентов, которые учатся в вузах РФ. Об этом 18 декабря сообщает оборонное ведомство России.

Три самолета военно-транспортной авиации, доставивших гумпомощь в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана. Эвакуируемых граждан доставят на аэродром «Чкаловский» (Московская область).

Это четвертая эвакуация граждан из Афганистана, организованная по поручению президента РФ Владимира Путина.