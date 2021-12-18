Виннипег, Канада, , 14:55 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба «Виннипег Джетс» Евгений Свечников получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Вашингтон Кэпиталз». Об этом 18 декабря пресс-служба канадской команды.

Евгений Свечников Nhl.com

В третьем периоде встречи 25-летний российский хоккеист упал на лед после силового приема защитника «Кэпиталз» Джастина Шульца, повернул ноги и вынужден был отправиться на скамейку запасных, после чего уже не смог выйти на лед.

«Нам нужно подождать результатов обследования, которое проведут сегодня вечером и завтра», — заявил по этому поводу главный тренер «Виннипега» Дэйв Лаури.

Отметим, в нынешнем сезоне Евгений Свечников сыграл за «Виннипег» в 28 матчах и смог набрать в них восемь (две шайбы + шесть результативных передач) очков.