Элиста, , 14:52 — REGNUM В Калмыкии на зиму скот обеспечен кормами в достаточном количестве. Потребность в кормах в Калмыкии в настоящее время составляет 523 тыс. тонн. Из них заготовлено 464 тыс. тонн. Кормовая база заготовлена на 90%. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

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«Зима — очень ответственное время для сельхозпроизводителей. И мы приложим все усилия, чтобы наш регион перенес это время благополучно», — отметил Хасиков.

Наиболее благополучно ситуация складывается в Городовиковском и Яшалтинском районах, где фермеры обеспечены кормами на 200%. Минсельхоз РФ отреагировал на запрос для предоставления поддержки пострадавших от засухи в 2020 году животноводов Лаганского, Черноземельского, Юстинского и Яшкульского районов. Это помогло увеличить кормовую базу на 30 тыс. тонн.