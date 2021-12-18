София, , 14:50 — REGNUM Бывший министр финансов Болгарии Владислав Горанов попытался пересечь болгарско-сербскую границу на автомобиле, числящемся в угоне. Об этом 18 декабря сообщило БТВ.

Инцидент произошел вечером в субботу, 17 декабря на контрольно-пропускном пункте «Калотин». Во время пограничной проверки выяснилось, что BMW Х7 находится в общегосударственном розыске. При этом на просьбу выйти из машины и дождаться полиции Горанов не отреагировал, сделал разворот и вернулся вглубь страны. Через несколько часов уже на другом автомобиле экс-министр все-таки выехал в Сербию.

Ведется полицейское расследование. При этом допрашиваются сотрудники погранслужбы, которые позволили Горанову покинуть страну при повторном пересечении границы.