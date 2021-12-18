Чита, 18 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Забайкальском крае по состоянию на 18 декабря вакцинацию завершили только 501 354 человека (всего +443 человек за сутки) из более одного миллиона граждан.

PATH global health Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 558 125 человек (+1250 за сутки).

Повторно привился 102 021 житель региона (+556 за сутки). Напомним, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса в Забайкалье произошло в конце прошедшей недели.

Читайте также: Забайкалье значительно повысило темпы вакцинации от COVID-19