Ростов-на-Дону, , 14:45 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки завершили вакцинацию от COVID-19 более трёх тысяч человек. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 18 декабря.

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

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Участниками прививочной кампании стали 1 млн 919,77 тыс. человек (+ 3004 за сутки). Оба компонента антиковидной вакцины получили 1 млн 878,37 тыс. человек (+ 3427 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область выполнила план вакцинации от COVID-19 на 70%. Согласно плану иммунизации населения, на Дону привить необходимо 2 млн 710 тыс. 710 человек.

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