Екатеринбург, , 14:44 — REGNUM В Екатеринбурге Следственный комитет проводит проверку по факту насильственных действий водителя маршрутки по отношению к пенсионерке. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

Следственный комитет

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проверка организована на возможное наличие признаков уголовного преступления по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Предстоит установить все обстоятельства инцидента и опросить участников конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель и кондуктор вывели женщину из маршрутки и оставили на проезжей части в грязи. Ранее по факту произошедшего свою проверку начала прокуратура Екатеринбурга.

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