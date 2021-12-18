Екатеринбург, 18 декабря 2021, 14:44 — REGNUM В Екатеринбурге Следственный комитет проводит проверку по факту насильственных действий водителя маршрутки по отношению к пенсионерке. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.
Проверка организована на возможное наличие признаков уголовного преступления по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Предстоит установить все обстоятельства инцидента и опросить участников конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, водитель и кондуктор вывели женщину из маршрутки и оставили на проезжей части в грязи. Ранее по факту произошедшего свою проверку начала прокуратура Екатеринбурга.
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