Екатеринбург, 18 декабря, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Следственный комитет проводит проверку по факту насильственных действий водителя маршрутки по отношению к пенсионерке. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Проверка организована на возможное наличие признаков уголовного преступления по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Предстоит установить все обстоятельства инцидента и опросить участников конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель и кондуктор вывели женщину из маршрутки и оставили на проезжей части в грязи. Ранее по факту произошедшего свою проверку начала прокуратура Екатеринбурга.