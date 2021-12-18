Бухарест, , 14:44 — REGNUM Полиция румынского города Сибиу (северо-запад страны) обнаружила женщину, похитившую накануне из аптеки сумку с 12 000 евро и важной документацией. Об этом 18 декабря сообщает бухарестский телеканал Digi24.

По официальным данным, похитительницей оказалась 58-летняя местная жительница. Согласно отчету правоохранителей, часть денег и документы она выбросила в мусорный бак неподалеку от своего дома, а некоторые купюры попыталась сжечь. Стражи порядка смогли вернуть владельцу сумки 7500 евро и 1325 леев ($300), а также восстановить банковские карты и некоторые документы.

В настоящее время женщина задержана. Ей предъявлено обвинение в незаконном присвоении имущества.