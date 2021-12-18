18 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Экс-президент Украины Пётр Порошенко после ругательства на русском языке удостоился уничижительной критики в интернете.

Светлана Шаповалова, , 15:29 — REGNUM Известие о том, как экс-президент Украины спешно покинул страну после попытки предъявления ему обвинения с ругательством на русском языке, активно обсуждают в интернете. Многие заметили как раз то, что в критической ситуации матёрый русоненавистник заговорил по-русски.

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«Мову сразу забыл, как приперло, перешёл на язык агрессора», — отметит москвич.

«Да ничего. Просто на искусственно созданном из русского, польского и суржика языка, говорить сложно. Особенно в экстремальных ситуациях», — считает Ольга Евдокимова.

«Нервный какой-то гражданин, истерит, как гимназистка, даже деньги не помогают. Эх, Петя, Петя, русский язык-то с молоком матери впитал и дурака валяешь», — иронизирует Ната Лим.

«Беги, Петро, беги!» — замечает AП.

Пётр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вперед в счастливую Европу», — поддерживает Анатолий.

«Вот они, «защитники Родины», которые свой народ запросто посылают на убой, произнося трогательные патриотические речи. За свои же поступки даже трусят ответить», — замечает Олег Вихров.

«Ишь, как от силовиков смываться, так и по-русски заговорил..» — поделился наблюдением Евгений Шевелев.

«Молодец, Петруша! В критический момент забыл «ридну мову» и выразился крепко, по-русски!» — поддерживает К.

Мова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В развитие темы Порошенко сравнили с персонажем известной сказки:

«Колобок П. Ой! Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл — и от расследования укачу!»

«Он уехал, но обещал вернуться… Малыш просто хотел пригласить Карлсона на новогоднюю ёлку к фрекен Бок», — смеётся Курганец.

«Помните, как в «17 мгновений весны» радистка прокололась, кричала на русском во время родов. Так и Петро с переляку на чисто русском родном языке дал команду тiкать!!! Клоуны разбегаются на новогодние каникулы», — отметил Игорь Степанец.

«В минуту опасности и страха каждый кричит на родном языке», — напоминает Алекс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Государственного бюро расследований (ГБР) Украины попытались вручить ему повестку о предъявлении обвинений по уголовному делу о финансировании терроризма из-за поставок угля из Донбасса. На кадрах ведомства, опубликованных на YouTube-канале, видно, что политик её игнорирует, садится в машину и кричит водителю ругательство: «Поехали, твою мать!».

Известно, что 18 и 19 декабря Порошенко проведет в Турции ряд встреч, а 20−21 декабря в Польше — примет участие в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО».

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