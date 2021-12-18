София, , 14:42 — REGNUM Всемирно известный испанский тенор Хосе Каррерас удостоен специальной награды президента Болгарии — Почетного знака главы Республики. Об этом 18 декабря сообщило Болгарское национальное радио.

Согласно официальной информации, таким образом Румен Радев отметил вклад оперного певца в отстаивание культурных ценностей и популяризацию классического музыкального искусства на болгарской сцене. «Примите этот знак благодарности за ваши незабываемые выступления и за ваше дружеское отношение к нашему государству», — резюмировал, в частности, болгарский президент. Со своей стороны Х. Каррерас заявил, что для него является огромной честь получить указанную награду, поскольку он «искренне любит болгарскую публику и Болгарию в целом».

Напомним, знаменитый тенор находится в Софии с краткосрочной гастрольной поездкой. В воскресенье, 19 декабря, он примет участие в большом концерте «Opera d`Amore» в болгарском столичном дворце «Армеец».