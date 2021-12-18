Новосибирск, , 14:41 — REGNUM На центральной площади Новосибирска ровно за год до старта молодежного первенства мира по хоккею (МЧМ-2023) — 26 декабря — состоится торжественная церемония запуска часов. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Арт-объект, посвящённый старту заявочной кампании для волонтеров МЧМ-2023 в Новосибирске Правительство Новосибирской области

Отмечается, что дизайн-макет часов согласован Федерацией хоккея России. Сами часы будут установлены в театральном сквере вблизи главной городской ёлки.

Уточняется, что запуск часов произойдёт одновременно в Новосибирске и Омске — городах, определённых для проведения матчей первенства мира по хоккею.