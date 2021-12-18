Дрезден, Германия, , 14:40 — REGNUM Стадию квалификации спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в Дрездене, не сумел российский лыжник Александр Большунов. Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Большунов (сс)Granada

Большунова прошел дистанцию за 2 минуты 19,10 секунды и это стало 31-м результатом, в то время, как четвертьфинал прошли только 30 лучших спортсменов.

В результате этого в ¼ финала спринта от мужской лыжной сборной России будут выступать Александр Терентьев, финишировавший восьмым, и Глеб Ретивых, показавший девятый результат.

Отметим, Александр Большунов пропустил спринт на предыдущем этапе Кубка мира, который проходил в Давосе из-за плохого самочувствия.