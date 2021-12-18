Москва, 18 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Киностудия «Союзмультфильм» представила первые четыре серии мультсериала «Ну, погоди! Каникулы», призванного перезапустить серию советских мультфильмов про Волка и Зайца. Об этом сообщается на сайте киностудии.

«Союзмультфильм»

Премьера перезапуска легендарного мультсериала состоялась 17 декабря. Первая серия мультфильма была показана на уличных медиаэкранах в крупнейших городах России.

Также первая серия нового мультсериала под названием «Лунапарк» опубликована на канале «Союзмультфильма» видеохостинга YouTube. Эту серию посмотрело чуть менее 150 тыс. зрителей, ролик получил 2,2 тыс. положительных отметок.

«Это одна из самых ответственных и волнительных премьер в новой истории «Союзмультфильма»: мы представляем сериал, вдохновленный самым любимым мультфильмом поколений граждан нашей страны», — отметила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Трейлер мультфильма «Ну, погоди! Каникулы» был опубликован в ноябре 2021 года. Ролик получил большое количество негативных отзывов и дизлайков на видеохостинге YouTube.