Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 14:29 — REGNUM Жительница Ноябрьска (ЯНАО) перевела мошенникам миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.

Мошенники

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По данным следствия, 53-летней гражданке позвонил некий мужчина и представился ей сотрудником банка. Затем он заявил, что на неё якобы оформили кредит, и для предотвращения этой операции ей якобы нужно взять другой кредит на максимальную сумму, а затем перевести полученные деньги на указанный им счёт. Гражданка так и поступила.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. А полицейские напоминают населению о том, что не нужно доверять неизвестным звонящим и выполнять их указания.